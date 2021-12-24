Комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству соберется 28 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заседание комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом состоится 28 декабря под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом в пятницу на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 декабря в здании центрального исполнительного комитета всероссийской политической партии "Единая Россия" под председательством Сергея Лаврова состоится первое заседание созданной по поручению президента нашей страны комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом при генеральном совете партии", - сказала она.

Дипломат уточнила, что на заседании будут обсуждаться основные направления работы комиссии на следующий год. "В качестве приоритетных руководство страны определило совершенствование миграционной политики и российского законодательства в области гражданства, защиту прав и интересов соотечественников за рубежом, а также продвижение русского языка и культуры", - добавила Захарова.

Президент РФ Владимир Путин объявил 27 сентября, что лидеры предвыборного списка "Единой России" будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Лавров возглавил комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.