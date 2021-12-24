Захарова: заявления властей Украины о стремлении к деэскалации звучат лживо

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заявления Киева о стремлении к деэскалации на востоке страны звучат лживо на фоне попыток легализовать иностранных военных, находящихся на территории страны. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что на днях законодательно была закреплена поправка об упрощенном получении украинского гражданства для иностранных военных инструкторов. "Украинские власти пытаются не только легализовать находящихся в стране иностранных военных, но и обойти требования минского Комплекса мер о выводе иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины. То есть если им впрямую будут указывать на то, что на их территории находятся военные инструкторы других государств, видимо, на это нам будут отвечать: "Какие же они военные инструкторы? У них украинское гражданство", - сказала Захарова.

"На этом фоне заявления руководства и представителей киевского режима о стремлении к деэскалации звучат просто лживо", - констатировала она.

Официальный представитель МИД РФ указала, что отсутствует прогресс в политических аспектах урегулирования в Донбассе. "Рекламируемые в СМИ последние украинские инициативы о неких "10 шагах" по разблокировке мирного процесса, по сути, дублируют положения, которые и так содержатся в минских соглашениях и выполнение которых Киев продолжает саботировать всеми возможными способами. Это не 10 шагов вперед, это 100 шагов назад, - подчеркнула она. - Украина активно включилась в инспирированную США информационную кампанию по нагнетанию истерии вокруг темы якобы готовящегося "вторжения российских войск". Это тоже мы видим".

Захарова также обратила внимание на то, что в рамках этой кампании на территории Украины прошли проверки бомбоубежищ и систем оповещения, а на границе начато рытье рвов и траншей. "Я не знаю, что они туда решили зарыть - возможно, остатки совести, - иронично заметила дипломат. - Все это делается в том числе для того, чтобы отвлечь внимание общественности от невыполненных обещаний по прекращению войны в Донбассе, от бедственного положения в стране на всех направлениях, ухудшения социально-экономической ситуации, роста тарифов, ущемления свободы слова, нарушения прав русскоязычных граждан. Этот список практически бесконечный".

"В который раз мы призываем западных кураторов Украины, в том числе международные структуры, которые стараются не замечать ничего из того, что там проходит и происходит, перестать смотреть либо в другую сторону либо сквозь пальцы на действия киевского режима и приложить наконец-то хоть какие-то минимальные усилия, чтобы побудить его к выполнению минских соглашений, а без этого невозможно достижение устойчивого мира не только в Донбассе, но в целом в общеевропейском масштабе", - резюмировала она.