Захарова: РФ ожидает, что мировое сообщество даст адекватную оценку неонацизму на Украине

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что международное сообщество и профильные структуры международных организаций дадут адекватную оценку происходящему на Украине культивированию неонацизма. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В XX веке трагический пример Германии показал, насколько опасны такие тенденции, насколько опасно их не замечать, насколько опасно тем более их поощрять. Мы призываем мировое сообщество не допустить повторения ошибок XX века и рассчитываем, что профильные структуры международных организаций отреагируют на происходящее культивирование нацизма на Украине и дадут этому соответствующие оценки", - отметила она.

По словам Захаровой, курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеление фашизма "превратили страну в рассадник неонацизма".

"Туда стекаются эти элементы со всего мира, и дело дошло до того, что их открыто обучают военному ремеслу армейские инструкторы из США, Британии, Канады, и там есть еще и другие натовские страны. Все это делается под эгидой борьбы с мифической российской угрозой, - констатировала дипломат. - В реальности же Украина стала кузницей боевиков, в основе идеологии которых как раз лежит идеология неонацизма".

Официальный представитель МИД РФ еще раз напомнила, что Киев наряду с Вашингтоном традиционно голосует против российского проекта резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. "[Это делается] не потому, что он [проект резолюции] российский, не поэтому, а потому, что там четко сказано, что нельзя прославлять и нельзя заниматься героизацией всего того, что связано с ксенофобией, нацизмом и соответствующими практиками", - подчеркнула Захарова.