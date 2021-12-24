{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Обновлено 

Путин в целом доволен большой пресс-конференцией

Общение было действительно достаточно содержательным, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в целом доволен прошедшей накануне большой пресс-конференцией, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
"Человек", "вопрос", "год". Какие слова звучали на пресс-конференции Путина чаще всего
"Человек", "вопрос", "год".

"В целом президент весьма удовлетворен общением, которое вчера состоялось. Оно было, действительно, достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты", - сказал представитель Кремля.

"[Общение с журналистами] дало возможность президенту озвучить его позицию по очень и очень многим вопросам", - добавил пресс-секретарь.

Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаПесков, Дмитрий Сергеевич
Кремль ждет в январе ответов США по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что США и их союзники проводят в отношении России "весьма недружественные действия"
Кремль ждет в январе ответов США по гарантиям безопасности
Читать полностью