Путин в целом доволен большой пресс-конференцией

Какие слова звучали на пресс-конференции Путина чаще всего

"Человек", "вопрос", "год". Какие слова звучали на пресс-конференции Путина чаще всего

"В целом президент весьма удовлетворен общением, которое вчера состоялось. Оно было, действительно, достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты", - сказал представитель Кремля.

"[Общение с журналистами] дало возможность президенту озвучить его позицию по очень и очень многим вопросам", - добавил пресс-секретарь.

Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы.