Путин в целом доволен большой пресс-конференцией

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в целом доволен прошедшей накануне большой пресс-конференцией, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом президент весьма удовлетворен общением, которое вчера состоялось. Оно было, действительно, достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты", - сказал представитель Кремля.
"[Общение с журналистами] дало возможность президенту озвучить его позицию по очень и очень многим вопросам", - добавил пресс-секретарь.
Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы.