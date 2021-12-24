Кремль ждет в январе ответов США по гарантиям безопасности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. РФ рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли какой-то фидбэк от стран НАТО и есть ли позитивное отношение к российским предложениям.

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Представитель Кремля констатировал, что США и их союзники проводят в отношении России "весьма недружественные действия". "Они проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости от наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей, так далее и тому подобное", - перечислил Песков. По его словам, "это все вызывает глубокую обеспокоенность" Москвы. "И вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности", - указал пресс-секретарь российского лидера.

"А для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, здесь как раз-таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения", - подчеркнул Песков.

Отклика от стран Североатлантического альянса по российским предложениям о гарантиях безопасности пока нет, указал Песков. "Фидбэка нет, пока об этом рано говорить", - сказал он.

По словам Пескова, страны НАТО занимают разную позицию в отношении России, и ряд из них могли бы внести весьма позитивный вклад в урегулирование отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.

"Смотрите, ведь страны НАТО занимают разную позицию. Есть страны, которые занимают такие позиции, крайне недружественные нам, а есть страны, наоборот, которые последовательно проводят линию на продолжение диалога и на решение всех проблем дипломатическим путем и склонны к тому, чтобы учитывать реальные озабоченности РФ. Безусловно, такие страны способны внести весьма и весьма позитивный вклад в этот процесс", - сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.