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Захарова заявила, что дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Все участники региональной консультативной платформы по Южному Кавказу "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) выразили заинтересованность в участии Грузии, дверь для присоединения Тбилиси к формату остается открытой всегда. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается вопроса и полемики относительно участия Грузии, на первом заседании платформы 10 декабря, как вы знаете, все страны, включая Россию, единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этом формате, сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой", - отметила Захарова.

Теги
АзербайджанАрменияГрузияИранТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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