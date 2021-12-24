Захарова заявила, что дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Все участники региональной консультативной платформы по Южному Кавказу "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) выразили заинтересованность в участии Грузии, дверь для присоединения Тбилиси к формату остается открытой всегда. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается вопроса и полемики относительно участия Грузии, на первом заседании платформы 10 декабря, как вы знаете, все страны, включая Россию, единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этом формате, сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой", - отметила Захарова.