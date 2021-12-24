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Захарова: Гутерриш должен привлечь США к ответственности за захват дипсобственности РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша привлечь США к ответственности за нарушения международного права в связи с захватом дипсобственности РФ в штате Нью-Йорк. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы слышим заявления, что генеральный секретарь обеспокоен ситуацией, неформально взаимодействует со страной пребывания в поиске взаимоприемлемого решения, однако реальных действий по-прежнему нет, - отметила она. - В этой связи от господина Гутерриша требуется, чтобы он как гарант соглашения [между США и ООН] 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против Соединенных Штатов Америки".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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