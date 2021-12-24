Песков заявил, что Путин владеет всеми нюансами российского закона об иноагентах

Кто определяет строй в России и можно ли ее победить.

Кто определяет строй в России и можно ли ее победить. Путин - о политике

"Владимир Путин в первую очередь владеет всеми нюансами нашего законодательства", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему президент на пресс-конференции 23 декабря проявил большую осведомленность об американском законе об иноагентах, нежели об отечественном.

На ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что хотя доля организаций, признанных иноагентами, в России такая же, как в США, ответственность за нарушения в РФ мягче. В Штатах, по его словам, "жесткая регуляторика, вплоть до уголовной ответственности", также американский закон требует от иноагентов прекращения деятельности, а в России "ничего подобного нет".

"Но здесь речь шла именно о прямой ответственности, - разъяснил Песков. - Вы говорите о злостных нарушениях, а в американском законе речь идет даже о не злостных нарушениях, и в этом плане он предусматривает гораздо более суровое наказание". "Нельзя же вообще злостное нарушение законодательства оставлять без наказания, это не допустит ни одна страна", - добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что, таким образом, "здесь нет никакой неправды, и президент был достаточно последователен в своих высказываниях". Пресс-секретарь предложил журналисту "методично сформулировать точку зрения и опубликовать ее, тем более, что президент говорил о том, что есть смысл заняться проговором тех аспектов правоприменения, которые у [журналистского] цеха вызывают вопросы".