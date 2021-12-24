Захарова заявила, что Совместный всеобъемлющий план действий не утратил актуальности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия исходит из того, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе по-прежнему остается актуальным, и других альтернатив ему нет. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об альтернативах СВПД.

"Никакой актуальности данная договоренность не утратила, все государства - члены Совбеза ООН, кстати, среди них и США, обязаны ее соблюдать, мы из этого исходим, - сказала она. - Что касается неких возможных альтернатив восстановлению СВПД, российская сторона исходит из того, что альтернативы СВПД нет".

Как отметила дипломат, эта позиция РФ является неизменной с самого начала выработки плана. "Соответственно, когда США начали в одностороннем порядке его ломать и выходить оттуда, рассказывая всем, что они исключительные, и теперь они себя сами оттуда исключают, мы опять же исходили из безальтернативности этого документа, - продолжила Захарова. - Когда Вашингтон вновь поменял позицию в пользу этой договоренности, мы остались на прежних позициях, поэтому конструктивно, по-настоящему, по-партнерски участвуем в этих переговорах с целью скорейшего восстановления этой сделки".

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился 17 декабря в Вене. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.