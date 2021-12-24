Захарова: на встрече глав стран СНГ можно ожидать сверку позиций по региональным темам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров стран СНГ 28 декабря будет посвящена координации позиций по главным международным и региональным темам, а также подведению итогов года. Об этом в пятницу на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По традиции лидеры стран Содружества подведут итоги работы организации в текущем году, определят основные задачи на перспективу. Наверное, можно ожидать, что эта традиция сохранится, так как, как правило, уделяется внимание вопросам многопланового взаимодействия в рамках СНГ, проходит сверка позиций по основным международным, региональным темам", - сказала она.

Встреча лидеров стран СНГ запланирована на 28 декабря в Санкт-Петербурге, готовится в очном формате, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.