Захарова: присоединение Швеции и Финляндии к НАТО потребовало бы адекватного ответа России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Присоединение Швеции и Финляндии, все более активно участвующих в учениях Североатлантического альянса, к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия и потребовало бы адекватной реакции РФ. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вполне очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь военной структурой и точно не ставящей во главу угла оборонную повестку, а занимающейся как раз агрессивной деятельностью, <…> все это имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы адекватных шагов с российской стороны. Ничего этого мы не скрывали, но всегда подчеркивали, что мы за коллективные усилия, за переговорный процесс, за неделимость безопасности", - сказала дипломат.

Захарова добавила, что в Москве отмечают целенаправленную работу НАТО по "втягиванию в орбиту своих интересов и конъюнктурной политики" этих двух стран, "все более активно участвующих в натовских масштабных военных учениях, включая предоставление свое территории под такие маневры".

"Сценарии в том числе предполагают отработку ядерных ударов по так называемому сопоставимому противнику. Не могут же они не понимать, что такое ядерный удар по сопредельному государству, надо быть наивными", - отметила официальный представитель МИД.

Дипломат подчеркнула, что политику Финляндии и Швеции по неучастию в военных союзах Россия рассматривает как важный фактор обеспечения стабильности в Северной Европе, при этом выбор национальной оборонной стратегии является суверенным делом каждого государства.