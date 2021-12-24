Захарова указала, что Россия имеет право на обсуждение евробезопасности и мировых угроз

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия имеет право наравне с другими странами обсуждать мировые угрозы и вызовы, в том числе касающиеся европейской безопасности. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"За эту самую стратегическую стабильность и безопасность наша страна заплатила очень большую цену, в том числе в период Второй мировой войны. Мы имеем право на то, чтобы обсуждать будущее планеты и нашего непосредственно Европейского континента", - сказала она.

Захарова отметила, что никто не вправе "оставлять за бортом" Россию в контексте обсуждения мировой стабильности, как и любые другие страны. "С чего вы вообще взяли, что судьбы мира можно решать без тех, кто на своих плечах этот мир спас и является много лет гарантом стабильности и безопасности совместно с партнерами? С чего вы взяли, что кого-то можно оставлять за бортом?" - продолжила она.

Официальный представитель МИД РФ также раскритиковала попытки Запада выставить Россию в качестве псевдоагрессора. "С чего все взяли, что о том, что именно Россия заявляла бесконечно и подтверждала свою приверженность неделимости безопасности, что об этих российских инициативных шагах можно просто забыть и не помнить и переписать все заново, сделав в публичном пространстве из нашей страны какого-то псевдоагрессора?" - добавила Захарова.

Вместе с тем она указала, что всем странам необходимо решать глобальные вызовы сообща, так как на сегодняшний день существуют общие для всех угрозы. "Безопасность нужно обсуждать всем вместе и выстраивать на коллективных началах. <...> Одна из этих причин - да потому что вызовы общие, потому что, когда нам будут рассказывать, что мы являемся врагами друг друга, это не так, у нас, по крайней мере с нашей стороны, такого подхода нет", - заключила Захарова.