Захарова: закрытие генконсульств России в США мешает работе с задержанными согражданами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Прекращение работы российских генконсульств в США препятствует полноценной работе с задержанными согражданами в этой стране, особенно в условиях участившихся арестов россиян в третьих странах по запросам американских властей. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это делается в условиях сокращения из-за действий США наших консульских возможностей там: были закрыты генеральные консульства, географически есть сложность для ведения нормальной консульской работы, - сказала она. - Наших граждан, соотечественников там много. Теперь, к сожалению, нет возможности на месте их принимать, обслуживать, выдавать документы из-за того, что США закрыли ряд генконсульств. Соответственно, задействуется потенциал консульских сотрудников из Вашингтона, и все это создает дополнительные очень серьезные сложности нашей работе".

Тем не менее, по словам Захаровой, российские дипломаты в США оказывают арестованным россиянам всестороннюю консульскую правовую помощь, добиваясь обеспечения их прав и интересов, а также скорейшего возвращения на родину. Она указала, что такие дела находятся на особом контроле посольства РФ и постоянно обсуждаются в ходе переговоров с американской стороной в Госдепартаменте и Минюсте США.

Захарова подчеркнула, что в контактах с американцами РФ всегда указывает на неприемлемость практики ареста россиян в третьих странах и требует незамедлительного прекращения такой преступной "охоты". "Подчеркиваем, что действующий договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 года предоставляет все возможности для налаживания сотрудничества между компетентными органами наших стран, разрешения подобных ситуаций в рамках правового поля", - добавила она.

"Сотрудники находятся в постоянном контакте с арестованными, их родственниками, адвокатами <…> Находятся наши дипломаты в контакте и с администрацией тюрем. Самое пристальное внимание уделяется условиям содержания, своевременному оказанию квалифицированной медицинской помощи, предоставлению доступа к телефонной связи, электронной почте, организации свиданий, а тем более это сложно, учитывая ситуацию с пандемией и, конечно, той вакханалией, которую американцы устроили с выдачей, а на самом деле невыдачей виз вообще никому в нашей стране", - заключила официальный представитель МИД РФ.