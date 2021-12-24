Захарова считает, что США боятся утратить роль лидера в международных делах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. США привыкли к собственной исключительности и быть хозяином на международной арене, а теперь боятся потерять роль лидера. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, США испытывают бесконечное желание быть неизменным лидером в международных делах и не готовы смириться с неизбежной утратой этого лидерства. Эта фобия, заметила дипломат, четко прослеживается в недавнем высказывании государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что американцы обречены на лидерство, ибо в противном случае либо возникнет хаос, либо на их место придут те, кто действует вопреки ценностям американского народа.

"Это значит, что в основе очень много того, что США совершают сегодня, заложен страх - страх потери собственной исключительности, собственной лидерской роли, - отметила Захарова. - К реальному лидерству это не имеет никакого отношения". Самое опасное, по ее мнению, заключается не в том, что США привыкли видеть себя "в качестве некоего бесконечного хозяина всего, что есть вокруг", а в том, что в основе их нынешнего поведения "лежит страх всего этого лишиться".

"Это говорит о том, что США реально не понимают, что не обладают лидерскими качествами на данном этапе, они реально не понимают, что мир выстраивается теперь уже совсем на других концептуальных подходах, - резюмировала официальный представитель дипведомства. - Ну и в целом, когда политическая элита чего-то боится и этот страх демонстрирует, она уже проиграла".