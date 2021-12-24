Захарова: готовность Минска разместить ядерное оружие стала ответом на действия НАТО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. РФ расценивает готовность Минска разместить ядерное оружие как ответ на политику НАТО и выстраивание стратегии исходя из оценки ситуации. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не надо придумывать, что это какие-то особые или тайные планы, это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам приходится сейчас иметь дело, и непосредственно отдельных представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач исходя из этого", - сказала дипломат, комментируя заявление о готовности Белоруссии разместить вооружения РФ на территории страны.

"Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема - из-за продолжения враждебных действий стран НАТО, на что российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные, последует адекватный ответ, в том числе военно-технический", - подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Президент страны Александр Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.