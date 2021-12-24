Захарова заявила, что шаги Вильнюса не должны препятствовать передвижению граждан России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Предпринимаемые литовскими властями шаги по запрету транзита товаров из Белоруссии не должны мешать передвижению российских граждан или грузов между Калининградской областью и остальной территорией России. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надеемся, что литовская сторона будет в полном объеме выполнять свои международные обязательства. В целом наша позиция предельно проста. Любые предпринимаемые Вильнюсом шаги не должны препятствовать или каким-либо образом усложнять передвижение российских граждан или грузов между Калининградской областью и остальной территорией России", - сказала она.

Захарова добавила, что ранее МИД РФ уже озвучивал обеспокоенность по поводу возможного ограничения Литвой транспортировки грузов из Белоруссии, что может негативно сказаться на калининградском грузовом транзите. "Мы надеемся, что этого не произойдет", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, Вильнюсом были введены некоторые ограничения на пассажирские железнодорожные перевозки в связи с пандемией коронавируса, в настоящее время установлен лимит не более 250 человек в поезде. "Мы исходим из того, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки все ограничения будут сняты, транзит сможет осуществляться в полном объеме", - отметила она.

Ранее агентство BNS сообщило, что министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. В нем содержится предложение правительству и Сейму Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны продукцию. По данным СМИ, реализация этой меры предотвратит транзит удобрений белорусской компании "Беларуськалий" через территорию Литвы. В МИД Белоруссии 20 декабря сообщили, что данный законопроект создает условия для запрета транзита любых белорусских товаров.