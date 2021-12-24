Пост главы администрации Майкопа занял бывший премьер-министр Адыгеи Митрофанов

МАЙКОП, 24 декабря. /ТАСС/. Главой администрации Майкопа стал бывший премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов, сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

На этот пост Митрофанов был избран в результате тайного голосования в пятницу на сессии Совета народных депутатов (СНД) Майкопа, его кандидатура была поддержана большинством голосов, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Уверен, что новая задача Геннадию Алексеевичу под силу: у него за плечами большой опыт работы в системе муниципального и государственного управления. Он умеет работать в команде, знает, как выстроить такую работу. Полученный в должности премьер-министра региона опыт, понимание существующих проблем в экономике и социальной сфере очень помогут в предстоящей работе", - написал глава региона.

Сегодня же избранный мэр принес присягу, и ему было вручено удостоверение. Кумпилов в ходе церемонии отметил, что в должности премьер-министра региона Митрофанов успешно координировал вопросы осуществления национальных проектов.

Митрофанову 42 года, он начал свою трудовую деятельность в 2001 году в должности ведущего специалиста комитета экономического развития мэрии Майкопа. На различных должностях работал в ведомствах администрации города, затем с 2010 по 2018 годы возглавлял экономические отделы в министерстве труда и социального развития и Минфине Адыгеи. В декабре 2018 года указом главы региона был назначен на должность первого замминистра экономического развития и торговли, затем возглавил ведомство. С сентября 2020 года занимал пост премьер-министра республики.

Полномочия экс-мэра Майкопа Андрея Гетманова были досрочно прекращены горсоветом на внеочередной сессии 9 апреля. Чиновник был признан Майкопским городским судом виновным в покушении на мошенничество, принуждении к совершению сделки и незаконном хранении боеприпасов и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно. Приговор по уголовному делу был обжалован прокуратурой региона и стороной защиты. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики приняла решение об отмене приговора, дело будет направлено в Майкопский горсуд на повторное рассмотрение в ином составе суда.