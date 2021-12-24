Постпредство РФ: ЕС и США следует адресовать свои нотации не России, а Украине

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и США должны адресовать свои нотации не России, а Украине для прекращения внутреннего конфликта в этой стране. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии постпредства России при ЕС в ответ на заявления о подготовке Западом санкций в случае некоей агрессии против Украины.

"Власти в Киеве за более чем семь лет кровавого внутреннего противостояния, похоже, так и не осознали его пагубного влияния на государственность Украины и судьбы людей по обе стороны. Именно в этом направлении нашим уважаемым партнерам стоило бы, наконец, обратить нравоучительные нотации и использовать свой неоспоримый опыт, авторитет и влияние", - отметили в российской дипмиссии.