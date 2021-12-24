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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Общественники Азербайджана и Армении встретились в РФ впервые после конфликта в Карабахе

Участники встречи обсудили меры по смягчению напряженности в отношениях между народами двух стран

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Представители общественности Азербайджана и Армении провели первую после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе встречу в Москве, на которой обсудили меры по смягчению напряженности в отношениях между народами двух стран. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник, близкий к переговорам.

"23 и 24 декабря в Москве состоялась первая после завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года встреча представителей азербайджанской и армянской общественности при участии специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Участники встречи обсуждали меры по смягчению напряженности в отношениях между двумя народами, договорились о продолжении подобного контакта в начале 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе.

В новость внесена правка (16:57 мск) - передается с исправлением опечатки в цитате.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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