Посольство России в Киеве направило ноту в МИД Украины

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Киеве направило в министерство иностранных дел Украины ноту с требованием принять срочные меры по усилению безопасности здания и сотрудников российского генконсульства во Львове на фоне инцидента с брошенной ко входу бутылкой с зажигательной смесью.

"Генеральное консульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота посольства России в Киеве направлена в МИД Украины", - говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

В заявлении подчеркивается, что "данный опасный инцидент со стороны украинских властей" является прямым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной.

Разжигание ненависти и вражды к России

Террористический акт против российского генконсульства во Львове стал следствием разжигания ненависти и вражды к России на Украине, говорится в заявлении МИД.

"Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", - подчеркнули в дипведомстве.

Вызов украинской стороны

Временный поверенный в делах Украины в Москве был вызван в МИД РФ после террористического акта против российского генконсульства во Львове, ему заявлен решительный протест в связи с произошедшим, говорится в заявлении министерства.

"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", - заявили в ведомстве.

В МИД РФ рассчитывают, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. "Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения", - говорится в заявлении.

Неизвестный в ночь на пятницу бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства РФ во Львове, сообщила полиция Львовской области. Следователи открыли уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство). Проводится досудебное расследование, оперативники устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению преступления.