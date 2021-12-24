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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис намерен избираться на второй срок

Срок его полномочий истечет в 2024 году

ТАСС, 24 декабря. Глава Мурманской области Андрей Чибис намерен участвовать в выборах губернатора региона после истечения срока своих полномочий. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Если поддержит президент и поддержат люди, то я готов на второй срок идти работать. Почему? Потому что те проекты, которые мы сегодня начали, готовим к практической реализации - это проекты долгосрочного характера. Мне в Мурманской области комфортно, мне нравится, и я искренне этим болею, и я готов продолжать", - сказал глава региона.

В марте 2019 после Чибис назначения президента стал врио губернатора Мурманской области, сменив на посту Марину Ковтун. Осенью этого же года Чибис победил на выборах губернатора. Следующие выборы состоятся в 2024 году.

 

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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