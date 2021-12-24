МИД РФ выразил протест представителю посольства Японии из-за выставки по Курилам в Токио

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Представитель руководства посольства Японии в Москве 17 декабря был вызван в российский МИД, где ему был заявлен протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Акцентировано, что, несмотря на официальное предупреждение МИД России по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг, в очередной раз не найдя для размещения среди экспонатов места таким документам, как Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась "честно выполнять условия Потсдамской декларации", Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также Устав ООН, бесповоротно закрепивший суверенитет нашей страны над островами", - говорится в сообщении.

"Российская сторона и далее будет внимательно отслеживать подобные действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учету российских озабоченностей в сфере безопасности, включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности", - подчеркнула Захарова.

РФ выразила представителю посольства Японии озабоченность из-за декабрьских японо-американских военных учений вблизи границы России.

"Японскому дипломату была выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря японо-американскими военно-морскими учениями в районе острова Хоккайдо. Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке", - говорится в комментарии.

"Российская сторона и далее будет внимательно отслеживать подобные действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учету российских озабоченностей в сфере безопасности, включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности", - подчеркнула Захарова.