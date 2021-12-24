Россия в 2022-2026 годах внесет $10 млн на помощь палестинским беженцам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. РФ в 2022-2026 годах внесет $10 млн в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД России.

"16 декабря правительством России было утверждено решение о продолжении в 2022-2026 годах практики внесения ежегодных добровольных взносов в бюджет БАПОР в общем размере $10 млн", - говорится в сообщении.

Как отметили на Смоленской площади, данный шаг поможет развитию последовательной линии России на оказание регулярной финансовой помощи БАПОР.

"Считаем, что продолжение российского финансирования будет способствовать осуществлению критически важной деятельности Агентства, мандат которого включает предоставление услуг в области образования, здравоохранения, социальной сферы, микрофинансирования и чрезвычайной помощи нуждающимся палестинцам, улучшения инфраструктуры и условий жизни в лагерях беженцев. Призываем и другие государства поддержать БАПОР на деполитизированной основе в интересах обеспечения его устойчивой и бесперебойной работы", - добавили в министерстве.