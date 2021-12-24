Путин не планирует звонить Байдену по случаю Рождества

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует звонить американскому лидеру Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с католическим Рождеством. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, в планах нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

25 декабря Рождество празднуют католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей (в том числе Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской). РПЦ - самая многочисленная из всех православных церквей - встретит Рождество Христово 7 января.