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Новый год и Рождество

Путин не планирует звонить Байдену по случаю Рождества

Католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей отмечают Рождество 25 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует звонить американскому лидеру Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с католическим Рождеством. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, в планах нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

25 декабря Рождество празднуют католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей (в том числе Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской). РПЦ - самая многочисленная из всех православных церквей - встретит Рождество Христово 7 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияНовый год и РождествоПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
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