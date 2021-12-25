Песков заявил, что вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вопрос о том, где может пройти возможная следующая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока даже близко не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Об этом пока даже речи не идет, даже близко", - сказал он, отвечая на вопрос о месте проведения следующей встречи.

Говоря о том, прорабатываются ли сейчас заочные контакты лидеров, представитель Кремля пояснил, что сначала нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО. "Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы", - подчеркнул он. Песков подтвердил, что встреча президентов возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на этих консультациях.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.