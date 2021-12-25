Володин назвал самые важные законы среди принятых Госдумой в 2021 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Законы о требовании к иностранным IT-компаниям открывать представительства в РФ, налоговом вычете на спорт и увеличении материнского капитала стали одними из самых важных среди принятых Госдумой в 2021 году. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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"В уходящем году Государственная дума приняла много важных для наших граждан законов. Некоторые из них вступают в силу в первом месяце нового 2022 года. Таких законов много. Поэтому сегодня расскажу о первых 10 самых значимых из принятых решений - увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, "приземлении" IT-гигантов и др.", - написал Володин.

Он напомнил, что помимо этого депутаты "защитили права" россиян, не желающих проходить биометрию. Политик отметил, что нежелание гражданина использовать эти персональные данные для идентификации не сможет быть основанием для отказа в предоставлении муниципальных и государственных услуг.

По словам Володина, еще одно нововведение защитит россиян от попадания в "долговую ловушку", поможет им сохранить средства. Спикер Госдумы пояснил, что речь идет об ограничении выдачи необеспеченных потребкредитов и займов, добавив, что 30% россиян, имеющих кредит, отдают более 80% дохода, в результате чего попадают в финансовую зависимость.