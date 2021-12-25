Путин и Вучич по телефону обсудили поставки российского газа в Сербию

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с сербским коллегой Александаром Вучичем обсудил поставки российского природного газа в Сербию. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

"В развитие переговоров в Сочи 25 ноября с. г. продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в различных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике. Особое внимание уделено тематике поставок российского природного газа в Сербию. Отмечено, что на данном направлении налажена системная работа по линии профильных структур двух стран, позволяющая обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики", - говорится в сообщении.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю предстоящих праздников Нового года и Рождества Христова.

Президенты двух стран условились о продолжении контактов и координации на различных уровнях, отмечает пресс-служба главы российского государства.

25 ноября в Сочи состоялись переговоры Путина и Вучича. По их итогам Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за тыс. куб. м на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые Вучич назвал "исключительными".

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.