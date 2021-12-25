МИД России призвал Молдавию принять предложение Приднестровья о встрече в формате "5+2"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Москва приветствует инициативу Тирасполя о скорейшем проведении переговоров в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) и призывает Кишинев позитивно откликнуться на это предложение. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2", - отметила дипломат. - Призываем руководство Республики Молдова проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Приднестровья".

По ее словам, данная инициатива способна "придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию". Захарова подчеркнула, что РФ готова оказать содействие в качестве посредника и гаранта в этом процессе.

В пятницу пресс-служба лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского опубликовала его письмо президенту Молдавии Майе Санду с предложением обсудить возможности всеобъемлющего урегулирования конфликта между двумя берегами Днестра.

Переговоры по приднестровской проблематике начали пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 году стороны даже не смогли провести ни одного раунда переговоров в формате "5+2". В подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между Кишиневом и непризнанной республикой.