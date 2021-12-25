У Путина не запланированы международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине

Ранее Путин говорил о том, что планирует лично посетить открытие Олимпиады. "Нет, до Пекина пока ничего не запланировано, эта первой будет в следующем году поездка. Зато будут разные международные контакты у нас в России", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков также говорил, что визит Путина в Пекин "конструктивно и позитивно" рассматривается.

"У меня нет сомнений, что китайцы проведут Олимпиаду на высочайшем уровне", - отметил Песков в беседе с журналистами. Он добавил, что в Китае очень внимательно относятся к соблюдению мер безопасности в реалиях пандемии, в том числе с учетом появления в мире нового штамма "омикрон". "То, что с организационной точки это будет "вау", это точно абсолютно", - продолжил Песков.

Он с улыбкой ответил "догадайтесь" на вопрос о любимом зимнем виде спорта.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.