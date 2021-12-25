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Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в Петербурге 29 декабря

Президенты также встретятся на неформальном саммите СНГ 28 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 28-29 декабря.

"Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]", - сказал он.

"Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Путин и Лукашенко могут вместе сыграть в хоккей в Санкт-Петербурге.

В пятницу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, а на 29 декабря у него запланирована встреча с Путиным.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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