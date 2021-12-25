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Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой

Пресс-секретарь президента ранее сказал, что Россия ни для кого не представляет угрозу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.

"Россия никогда первой ни на кого не нападала", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, просчитывает ли РФ шаги других государств.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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