Путин и президент Египта ас-Сиси пообщались по телефону

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении.

Собеседники продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси условились и далее поддерживать тесные контакты, добавили в Кремле.

Главы государств высоко оценили сотрудничество РФ и Египта, включая создание российской промышленной зоны в районе Суэца и АЭС Эд-Дабаа.

Политическое урегулирование в Ливии

Путин и ас-Сиси отметили близость подходов двух стран к проблеме урегулирования в Ливии.

"Затрагивались также некоторые международные темы. Констатирована близость подходов России и Египта в отношении политического урегулирования в Ливии", - говорится в сообщении.

В среду избирком Ливии официально объявил о переносе намеченных на 24 декабря президентских и парламентских выборов в стране, рекомендовав парламенту провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. В заявлении отмечалось, что вопрос о назначении новой даты голосования теперь находится в ведении Палаты представителей. В нем также указывалось, что отсрочка была вызвана несовершенством избирательного законодательства в части, касающейся права судей обжаловать решения избиркома, в результате чего комиссия не смогла обнародовать окончательный список кандидатов и организовать голосование, "несмотря на полную техническую готовность к выборам".

Решение о проведении выборов президента и депутатов парламента 24 декабря стало одним из главных итогов Форума ливийского политического диалога в Швейцарии в начале этого года с участием видных представителей страны. Для подготовки к ним были созданы новое правительство и Президентский совет, однако еще за неделю до голосования стало очевидно, что оно не состоится. Во вторник глава избиркома Имад ас-Саих распорядился распустить избирательные комиссии на местах и прекратить их работу.