Грушко: сроки, формат встречи Совета Россия - НАТО и состав делегации РФ прорабатываются

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО (СРН), а также состав российской делегации находятся в проработке. Об этом заявил ТАСС в воскресенье замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются", - сказал он.

По словам Грушко, Москва считает принципиально важным, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные.

"Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные", - сказал он.