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Отношения России и НАТО
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Грушко: сроки, формат встречи Совета Россия - НАТО и состав делегации РФ прорабатываются

По словам замглавы МИД РФ, Москва считает принципиально важным, чтобы в этом заседании приняли участие высокопоставленные военные

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО (СРН), а также состав российской делегации находятся в проработке. Об этом заявил ТАСС в воскресенье замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются", - сказал он.

По словам Грушко, Москва считает принципиально важным, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные. 

"Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные", - сказал он.

Теги
РоссияОтношения России и НАТОГрушко, Александр Викторович
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