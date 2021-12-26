Песков назвал тему гарантий безопасности от НАТО для России "вопросом жизни и смерти"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Безопасность России находится под угрозой из-за продолжающегося обмана Запада о непродвижении НАТО на восток, для Москвы получение гарантий безопасности сейчас стало вопросом жизни и смерти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" .

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка, другие страны, которые были на территории Советского Союза", - сказал Песков. "Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас", - добавил он.

Представитель Кремля признал, что Путин на пресс-конференции 23 декабря говорил о теме гарантий "действительно эмоционально". "Но каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими", - добавил он.

Комментируя реплику телеведущего, Песков напомнил, что поднять тему гарантий было инициативой президента, "который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию", а вовсе не ответом на возможный вопрос американцев о том, что беспокоит Москву.

Песков также заявил, что переговоры по гарантиям безопасности в Женеве в январе покажут, действительно ли США готовы дать по этой теме субстантивный ответ.

"Сдержанный оптимизм"

Песков считает, что в ситуации вокруг переговоров Москвы относительно гарантий безопасности с США и НАТО стоит сохранять сдержанный оптимизм и надеяться, что они приведут к результату. "Сейчас важно все-таки набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе, тогда мы услышим, что будут говорить наши визави по этим переговорам, и тогда ситуация все-таки прояснится значительно", - сказал Песков.

"Конечно, эмоционально хочется каждый раз реагировать на все эти мегафонные выбросы информационные, но здесь нужно понимать, что когда дипломаты садятся за стол переговоров, не публично, там начинается совсем другой разговор. Он более предметный, он более спокойный и зачастую более взвешенный. Поэтому я все-таки здесь сохранял бы пока сдержанный оптимизм и возлагал бы надежды на те консультации, которые мы ожидаем", - продолжил пресс-секретарь.

При этом Песков не согласился с тем, что у России и Запада нет "ни одного момента", где они понимают друг друга. "Нет, почему, - ответил пресс-секретарь. - Ну на самом деле все-таки "мегафонная дипломатия" она, наверное, временами становится неизбежна. Так же, как становится неизбежна публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, а, к сожалению, наши оппоненты иногда не гнушаются этим".