Песков заявил, что НАТО постепенно проникает на территорию Украины

ТАСС, 26 декабря. НАТО постепенно проникает на территорию Украины, в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе " Москва. Кремль. Путин ".

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"Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям. Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса", - указал Песков.

По словам Пескова, Россия никогда ни на кого не нападала первой, но у других стран не получилось и сделать ее жертвой.

"Послушайте, Россия никогда первой ни на кого не нападала. Вспомните историю, нас хотели сделать жертвой, но, слава богу, ни у кого это не получилось", - сказал он, отвечая на вопросы Соловьева о ситуации вокруг Украины.

Представитель Кремля согласился с репликой журналиста о том, что главное в случае с Украиной - "не решать военным путем гражданский конфликт на Донбассе". "Безусловно", - ответил Песков.

"Это то, о чем неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но, видите, одернуть Киев почему-то никто не хочет", - посетовал он.

Пресс-секретарю российского лидера также задали вопрос, не пытается ли президент Украины Владимир Зеленский "выйти на связь", чтобы обсудить этот вопрос. "Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать [данную тему] с Путиным как со стороной конфликта, - ответил Песков. - Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину". При этом, уточнил он, президент России готов пообщаться с украинским коллегой по поводу двусторонних отношений.

В ответ на вопрос, может ли Зеленский приехать на неформальный саммит лидеров стран СНГ, запланированный на следующей неделе в Санкт-Петербурге, представитель Кремля со смехом заметил: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".