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Песков считает, что дипломатический язык оппонентов из США значительно деградировал

Подобный "ковбойский" тон России не нравится, отметил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Дипломатический язык оппонентов из США значительно деградировал и стал скатываться к хамству, и подобный "ковбойский" тон России не нравится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

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"В целом дипломатический язык наших оппонентов, я так скажу, конечно, значительно деградировал. Это не язык блестящих дипломатов, а скорее больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится", - сказал Песков.

Он отметил, что российским дипломатам, "которые все-таки дипломаты старые, классической школы, очень талантливые дипломаты, им предстоит очень нелегкий разговор". "Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные", - добавил представитель Кремля.

Песков прокомментировал слова телеведущего о том, что недавнее поздравление президента России Владимира Путина разработчиков гиперзвуковой системы "Циркон" демонстрирует, что Москва "и ноты отправляет, а показывает, что не только ноты у нас умеют летать".

"Ну, будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными", - ответил пресс-секретарь президента.

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