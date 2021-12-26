Песков сравнил с гроссмейстером Путина, просчитывающего ходы наперед в переговорах с США

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил с гроссмейстером российского лидера Владимира Путина, просчитывающего несколько ходов вперед в переговорах с США. Об этом Песков заявил в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Так он ответил на реплику телеведущего Владимира Соловьева о том, что в предстоящем диалоге с США по гарантиям безопасности в Европе важно "в конечном итоге если не победить, то хотя бы не проиграть".

"Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все", - сказал Песков.