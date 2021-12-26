Песков заявил, что в минских соглашениях все четко прописано, там нет "двойного дна"

ТАСС, 26 декабря. В Минских соглашениях об урегулировании ситуации на Украине все положения прописаны абсолютно четко, там нет "ни двойного дна, ни двойного смысла", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Многим [действующим политикам], наверное, хочется напомнить, что давайте, возьмите текст [соглашений]: краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный. Прочитайте его, и вы все поймете. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там все абсолютно четко прописано", - сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он добавил, что, к сожалению, многие действующие политики, "как иногда кажется, просто не читали текст этого документа". "Потому что многие политики уже ушли. Собственно, [президент РФ Владимир] Путин является единственным свидетелем той ночной работы, которая происходила", - отметил представитель Кремля.

Песков назвал "как минимум несбалансированной" позицию позицию Запада в отношении ситуации на Украине и выполнения Киевом минских соглашений.

"Киев никто [из стран Запада] не критикует, Киев ни к чему никто не призывает. Конечно, традиционно никто не требует от Киева выполнить минский комплекс мер. Это показывает, наверное, что позиция наших западных оппонентов как минимум несбалансированная. Они не могут претендовать на объективность в этом процессе", - сказал Песков. В ответ на уточняющий вопрос представитель Кремля заметил, что на объективность в этом вопросе может претендовать Россия. Он также согласился с тем, что на Западе распространяют ложь о причинах ситуации с ценами на газ

Пресс-секретарь главы государства в целом назвал странной ситуацию, в которой Россию упрекают в том, что она якобы готовимся к агрессии против Украины, "при этом никто не упрекает Украину в том, что она готовится к агрессии против своего собственного народа на Донбассе". "Нам говорят: вы должны принять меры по деэскалации. Никто не говорит Киеву, что Киев должен принять меры по деэскалации. Никто не делает окриков в адрес Киева с тем, чтобы напомнить об абсолютной недопустимости очередного витка гражданской войны, что для нас абсолютно недопустимо, потому что это в непосредственной близости от наших границ. И там живут все-таки русские люди, судьба которых не может быть безразличной для нашей страны", - заключил представитель Кремля.