Песков отметил координацию действий на мировой арене между Россией, Китаем и Индией

ТАСС, 26 декабря. Индия и Китай являются союзниками России, с которыми Москва во многом координирует действия на международной арене, заявил в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву Песков назвал совпадением тот факт, что 6 декабря российский лидер Владимир Путин нанес визит в Нью-Дели, а на следующий день провел по видеосвязи переговоры с президентом США Джо Байденом. 15 декабря также по видеосвязи состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

"И Индия, и Китай - это наши страны-партнеры и наши союзники. Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой", - отметил Песков.

Он обратил внимание на заявление из Пекина, в котором была "дана позитивная оценка российской инициативе". МИД КНР ранее заявлял, что инициатива РФ о гарантиях взаимной безопасности при выстраивании отношений с США и НАТО позволит снизить риск возникновения конфликта в мире. "И мы продолжим наши консультации, у нас особые отношения", - сказал представитель Кремля о координации действий РФ и КНР.

"Это те самые отношения, которые так старательно выстраивали лидеры двух стран на протяжении многих лет, крупица за крупицей. И вот удалось вывести действительно отношения на такой продвинутый уровень стратегического партнерства", - подчеркнул Песков.

По его данным, Путин обсуждал с Си Цзиньпином свою беседу с Байденом. "Безусловно, они информировали друг друга о всех контактах, которые имели место", - констатировал представитель Кремля. "Президент, председатель Си дают свои оценки тем или иным темам, которые озвучивались в ходе их контактов с руководителями третьих стран", - уточнил Песков.