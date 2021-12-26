Песков заявил, что у Путина и Байдена наладился очень хороший диалог

ТАСС, 26 декабря. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден наладили хороший диалог, во время которого с уважением относятся к позициям друг друга, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-1 ".

"У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть когда они говорят, они абсолютно конструктивно, очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально", - сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву. По словам Пескова, "расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным".

Он не дал ответа на вопрос, появилась ли между лидерами симпатия. "Я не знаю, симпатия ли это, но когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", - уверен представитель Кремля.

Песков полагает, что между Путиным и Байденом есть взаимоуважение. "Все-таки давайте согласимся, что президент Байден и президент Путин - это самые опытные политики на этой планете", - заметил пресс-секретарь главы российского государства, добавив, что к числу опытнейших политиков также следует отнести председателя КНР Си Цзиньпина.