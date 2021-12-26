Песков: Москва понимает, что с санкциями США ей придется жить очень долго

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия понимает, что ей придется долго жить с американскими санкциями, которые не может отменить президент США. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Многие процессы кодифицированы, то есть здесь президент [США] связан по рукам и ногам теми законами и актами, которые были приняты в Конгрессе", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы Владимира Соловьева.

Представитель Кремля считает, что антироссийские санкции - "это продукт, наверное, внутриполитического противостояния республиканцев и демократов". "Поэтому здесь президент [США] не может вот так вот взять все и отменить", - объяснил Песков.

"И мы прекрасно понимаем и осознаем, что с этими санкциями нам жить очень долго", - подчеркнул представитель Кремля.

По его мнению, тот факт, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в начале 2000 годов находился под санкциями США, которые затем были сняты, говорят о бесполезности рестрикций. "Это, кстати, наверное, лишний пример того, что санкции никогда не достигают своей цели, и они ни разу никому не помогали достигнуть цели", - заметил Песков.