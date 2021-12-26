Песков назвал Россию "абсолютно демократической" страной

ТАСС, 26 декабря. Россия является "абсолютно демократической" страной, а те, кто говорит об обратном, не знают специфики российской жизни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе " Москва. Кремль. Путин ", отвечая на вопросы Владимира Соловьева.

"Россия - абсолютно демократическая страна, где действительно живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди. Если кто-то заявляет об обратном, он просто не знает и не понимает нашу страну", - сказал Песков.

Комментируя вопрос ведущего, является ли Россия диктатурой или демократией, представитель Кремля подчеркнул, что она в первую очередь суверенное государство. "Мы Российская Федерация, мы суверенное государство. В руках президента [Владимира] Путина сосредоточена та власть, которая предусмотрена Конституцией Российской Федерации, не больше и не меньше", - отметил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Вашингтоне пытаются называть какие-то страны демократичными, а какие-то - нет, и проведенный США 9-10 декабря виртуальный "Саммит за демократию" "фактически поделил весь мир на недемократический <...> и демократический".

"Мы знаем, какая демократия в самих Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах один строй, во Франции другой, в Германии третий, а в Нидерландах четвертый. И по идее, по идее, если сравнить Америку с Нидерландами, то Америка - это почти диктатура. Просто каждая страна должна быть суверенной, каждая страна имеет тот строй, который присущ этой стране, который проистекает из исторических традиций, проистекает из уровня развития страны и так далее и тому подобное", - заключил Песков.