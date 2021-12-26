Путин назвал целью РФ достижение с Западом соглашений для обеспечения безопасности страны

"Наше предложение [по гарантиям безопасности] - оно открытое, понятное. Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, Соединенных Штатов, поняла, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу", - сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Это ставит всех участников этого [переговорного] процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна - достичь договоренностей, которые обеспечили бы - и сегодня, и в долгосрочной перспективе - безопасность России и ее граждан", - продолжил президент

По его словам, Москва при этом опасается, что Запад может использовать ее предложения как возможность для создания угроз РФ на территории соседних с ней стран. "Но у нас опасения существуют, что, как я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами странах, на их территории", - заметил Путин.

"Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать, кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения и наращивать угрозу для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить", - продолжил президент.

О красных линиях

Глава государства напомнил, что говорил о красных линиях, через которые, как считает РФ, нельзя переходить. "Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить", - подчеркнул он.

"Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!" - добавил Путин, отметив, что уже говорил об опасности новых поставок ракетных систем, располагающихся на расстоянии в четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. "Ну, куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь!" - заключил глава государства. Он добавил, что с этим было связано и предание гласности предложениям РФ по гарантиям безопасности, отметив, что "это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию".