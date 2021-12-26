Захарова заявила, что США следует начать с себя борьбу с коррупцией в глобальном масштабе

Дипломат обратила внимание на сообщение координатора Секретной службы США по выявлению преступлений в этой сфере Роя Дотсона, который заявил о краже $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению. "Почему нам есть до этого дело? А потому, что Вашингтон не так давно заявил борьбу с коррупцией в качестве одного из своих внешнеполитических приоритетов. Был разработан целый законопроект "О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе" (Combating Global Corruption Act of 2021). Давняя американская традиция экстерриториального правоприменения возводится здесь в абсолют, становится опорным пунктом для международного общения. Штаты наделили себя правом глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи. А тут такая неприятная информация вылезла. И по Фрейду, и по Андерсену: король-то голый", - написала Захарова в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Если демократическая администрация так желает бороться с коррупцией в глобальном масштабе, то пусть начнет с себя. Фонд какой-нибудь организует, не знаю, опыт же есть", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Дотсон сам задался вопросом, смогут ли США остановить мошенничество, и ответил на него отрицательно. "Видимо, в Секретной службе вполне отчетливо себе представляют, как работает американская государственная машина", - отметила Захарова.

"Украденные из бюджета 100 млрд, предназначавшиеся для безработных, - это сильно. Взять новую высоту в Вашингтоне смогут, только украв деньги, выделенные на борьбу с мировой коррупцией", - иронично резюмировала дипломат.