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МИД подтвердил, что Россия рассматривает предложение о созыве СРН 12 января

По словам замглавы ведомства Александра Грушко, сроки, модальности, формат и состав российской делегации сейчас прорабатываются
Здание МИД РФ Роман Канащук/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва получила предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января 2022 года и рассматривает его, сообщили ТАСС в воскресенье в МИД РФ.

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"Мы уже получили это предложение. И рассматриваем его", - сказали ТАСС в российском дипведомстве.

В пресс-службе НАТО 26 декабря сообщили ТАСС, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание СРН 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, сроки, модальности, формат и состав российской делегации сейчас прорабатываются.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.

Теги
РоссияСтолтенберг, ЙенсГрушко, Александр Викторович
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