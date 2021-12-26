МИД подтвердил, что Россия рассматривает предложение о созыве СРН 12 января

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва получила предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января 2022 года и рассматривает его, сообщили ТАСС в воскресенье в МИД РФ.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Мы уже получили это предложение. И рассматриваем его", - сказали ТАСС в российском дипведомстве.

В пресс-службе НАТО 26 декабря сообщили ТАСС, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание СРН 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, сроки, модальности, формат и состав российской делегации сейчас прорабатываются.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.