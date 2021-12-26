Кадыров пока не думал, пойдет ли на новый срок главы региона

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока не думал, пойдет ли на новый срок, время еще есть. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции.

"У нас в запасе еще есть время. Я пока об этом не думаю. В любом случае, полагаю, будет только благое для народа", - ответил Кадыров на вопрос журналиста о том, есть ли намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона на очередной срок.

Кадырову 5 октября исполнилось 45 лет. В этот же день состоялась церемония его вступления в должность руководителя республики. Кадыров занимает первое место среди действующих глав российских регионов по длительности пребывания на посту.

Он руководит Чеченской Республикой с 2007 года. Дважды - 2 марта 2007 года и 5 марта 2011 года - был утвержден в должности депутатами регионального парламента, 18 сентября 2016 года и 19 сентября 2021 года избирался главой Чечни на прямых выборах. 17-19 сентября за него проголосовали 99,7% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Следующие выборы должны пройти в 2026 году.