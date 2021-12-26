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Кадыров: итоги социально-экономического развития Чечни в 2021 году превзошли ожидания

Задачи по национальным проектам в регионе выполнены более чем на 90%

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Итоги социально-экономического развития Чеченской Республики в 2021 году оказались выше ожиданий. По ряду показателей достигнут серьезный рост, задачи по национальным проектам в регионе выполнены более чем на 90%. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в воскресенье в ходе ежегодной пресс-конференции.

"У нас большие успехи в экономике. Мы выполнили все социальные обязательства. Отмечен прирост населения. Смертность снизилась. Показатели по национальным проектам превышают 90%. Это очень хороший результат. Правительство, ОМС (органы местного самоуправления - прим. ТАСС) отработали с полной самоотдачей. Мы можем с уверенностью сказать, что таких результатов в начале года мы не ожидали, учитывая пандемию. Но итоги превзошли все наши ожидания", - сказал Кадыров.

В частности, по его словам, объем товаров собственного производства вырос почти на 13%, объем продукции сельского хозяйства - на 34%, розничная торговля - на 18%. Завершена реализация 194 инвестиционных проектов. Создано более 3,7 тыс. рабочих мест.

Как отметил в ходе пресс-конференции Кадырова председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, о развитии экономики республики свидетельствуют также показатели исполнения бюджета по налоговым доходам.

"При плане 17,5 млрд рублей выполнено 19,6 млрд рублей. Это говорит о том, что налоговые доходы республики растут, более того, у нас есть социально-экономические показатели, которые превышают среднероссийский уровень. Допустим, строительный оборот у нас сегодня - 52% темп роста, в России это примерно 5,8%", - пояснил Хучиев.

Он добавил, что в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение первоочередных расходов, в том числе на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. "У нас по сравнению с прошлым годом по первоочередным расходам предусмотрено увеличение более чем на 4,7 млрд рублей, из них <...> для бюджетников на повышение заработной платы почти 3 млрд рублей", - пояснил председатель правительства региона.

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