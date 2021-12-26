Захарова: иск в ВТО показал, как ЕС оценил "глупость и несостоятельность" своих политиков

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Иск Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) против политики импортозамещения РФ продемонстрировал, как европейские страны оценили "глупость и несамостоятельность" своих политических элит. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, благодаря иску общественность узнала, как "Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит". "Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" - садомазохистски", - отметила она.

О несамостоятельности политических элит ЕС, напомнила она, рассказал в 2014 году тогдашний вице-президент США Джо Байден в своей речи в Гарвардском университете. По его словам, указала Захарова, страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине и согласились на это под давлением. "Более того, они и не хотели их вводить, но (президенту США Бараку - прим. ТАСС) Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя. Это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Джо Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит", - отметила Захарова.

Ранее Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков".

Как пояснили 26 декабря в Минэкономразвития России, требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО.