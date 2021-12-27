Кадыров уверен, что Путин не позволит западным странам разместить военные базы на Украине

ГРОЗНЫЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что президент РФ Владимир Путин не позволит западным странам разместить военные базы на Украине. Такое мнение он высказал журналистам на ежегодной пресс-конференции.

"Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там своим военные базы и диктовать свои условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем", - сказал Кадыров.

Он отметил, что Киев ведет антироссийскую политику. "Украинский проблемный вопрос - это даже не уровень президента, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но все-таки есть государственные нормативно-правовые договоренности, что не позволяют принимать такие решения. Но мое убежденное мнение, что если господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину давно должны присоединить к нашей стране", - добавил Кадыров, подчеркнув, что высказывает свое личное мнение.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.