Аксенов считает, что Крым будет признан другими странами как часть России

ТАСС, 27 декабря. Международное сообщество признает Крым как часть России, хотя на полуострове готовы к тому, что это может случиться не в ближайшем будущем, уверен глава региона Сергей Аксенов.

"Все равно признают. А куда денутся? Но мы готовы к тому, что процесс затянется надолго", - сказал Аксенов в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

Он отметил, что на полуострове рассчитывают "на худший сценарий" касательно сроков признания. "Так проще работать - когда ничего не ждешь. Зато если ситуация прорвет, сразу откроется окно возможностей для нас. Их надо будет правильно использовать", - пояснил собеседник.

При этом и сейчас, добавил он, многие представители других стран косвенно уже признают новый статус Крыма. Например, представители десятков стран, которые участвуют в Ялтинском международном экономическом форуме.

"Форум носит для нас не только экономический, но и политический характер. Возможность пригласить сюда представителей политических элит, бизнеса из разных стран. Форум Друзей Крыма так и возник. Активно тогда выступали итальянская, французская, немецкая делегации", - уточнил Аксенов.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.